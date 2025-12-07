Ричмонд
Генконсул: россиян среди погибших при пожаре в ночном клубе в Индии нет

В заведении произошло ЧП с 25 погибшими.

Источник: Аргументы и факты

Россиян среди погибших при пожаре в ночном клубе в индийской деревне Арпора, по предварительным данным, нет, сообщил генконсул РФ в Мумбаи Иван Фетисов.

Он уточнил, что дипведомство проверяет информацию о жертвах.

Начальник полиции штата Гоа, в котором находится деревня, Алок Кумар ранее заявил, что в результате пожара погибли 25 человек и не менее 50 пострадали. В числе погибших минимум 4 туриста и 14 работников заведения, личности остальных устанавливаются.

Происшествие случилось в ночном клубе Birch by Romeo Lane в ночь на воскресенье, на 7 декабря. Пожар мог возникнуть из-за взрыва газового баллона на кухне. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Бразилии в связи с пожаром в аэропорту Гуарульюс пришлось экстренно эвакуировать пассажиров.

Также информировалось о возгорании в шиномонтажном автосервисе в Праге, при котором сгорели ретроавтомобили стоимостью 10 миллионов долларов.