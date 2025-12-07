Генконсул: россиян среди погибших при пожаре в ночном клубе в Индии нет

Начальник полиции штата Гоа, в котором находится деревня, Алок Кумар ранее заявил, что в результате пожара погибли 25 человек и не менее 50 пострадали. В числе погибших минимум 4 туриста и 14 работников заведения, личности остальных устанавливаются.