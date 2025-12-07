Ричмонд
Силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ над Россией прошедшей ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Представители ведомства уточнили, что 42 вражеских коптера уничтожили над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, девять — над Волгоградской, два — над Белгородской, один — над Астраханской, 10 — над Крымом, еще один — над Чечней.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Накануне вечером в Ленинградской области после удара ВСУ неподалеку от одного из населенных пунктов нашли обломки уничтоженного беспилотника.