В Нижнем Тагиле при столкновении Opel и Renault пострадали 4 человека

В субботу вечером, примерно в 20.40, в Нижнем Тагиле Opel Meriva столкнулся с Renault Logan. За рулем первой машины сидел 70-летний водитель. Он ехал по улице Индустриальной. Из-за непогоды и высокой скорости он потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался второй автомобиль под управлением 26-летнего мужчины.