В Нижнем Тагиле при столкновении Opel и Renault пострадали 4 человека

Из-за непогоды в Нижнем Тагиле 70-летний водитель попал в ДТП на встречке.

Источник: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В субботу вечером, примерно в 20.40, в Нижнем Тагиле Opel Meriva столкнулся с Renault Logan. За рулем первой машины сидел 70-летний водитель. Он ехал по улице Индустриальной. Из-за непогоды и высокой скорости он потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался второй автомобиль под управлением 26-летнего мужчины.

— В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель «Рено Логан», два его пассажира 58 и 48 лет, а также 70-летняя пассажирка автомобиля «Опель», — сообщают в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В больнице всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.