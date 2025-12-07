В Нижнем Тагиле при столкновении Opel и Renault пострадали 4 человека

В субботу вечером, примерно в 20.40, в Нижнем Тагиле Opel Meriva столкнулся с Renault Logan. За рулем первой машины сидел 70-летний водитель. Он ехал по улице Индустриальной. Из-за непогоды и высокой скорости он потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался второй автомобиль под управлением 26-летнего мужчины.
— В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель «Рено Логан», два его пассажира 58 и 48 лет, а также 70-летняя пассажирка автомобиля «Опель», — сообщают в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
В больнице всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.