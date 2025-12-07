Количество пострадавших от медведей в одной стране побило смертельный рекорд

Япония фиксирует резкий рост числа нападений диких животных. По данным СМИ, количество жертв с весны достигло максимального за весь период наблюдений уровня.
Bloomberg сообщает, что с апреля по конец ноября от нападений азиатских черных медведей погибли 13 человек, еще 217 получили ранения. Общий показатель — 230 случаев — уже превысил прежний рекорд, зафиксированный в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года.
По оценкам специалистов, животные все чаще выходят к населённым пунктам в поисках пищи. На фоне старения населения и снижения активности молодежи городская среда становится тише, что создает у зверей ощущение пустующих территорий. Это подталкивает их к выходу за пределы лесных ареалов.
Японские медиа ранее сообщали, что в этом году медведи не ушли в спячку, продолжив атаки на людей. Так, 4 декабря в разных регионах страны пострадали четверо. Обычно к началу зимы хищники заканчивают зажировку и скрываются до весны, однако в этот раз сезонная пауза не наступила.
