Количество пострадавших от медведей в одной стране побило смертельный рекорд

Японские медиа ранее сообщали, что в этом году медведи не ушли в спячку, продолжив атаки на людей. Так, 4 декабря в разных регионах страны пострадали четверо. Обычно к началу зимы хищники заканчивают зажировку и скрываются до весны, однако в этот раз сезонная пауза не наступила.