При столкновении поездов в Таиланде российские туристы не пострадали

В Таиланде локомотив столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего пострадали 18 туристов. Россиян среди них нет.

Источник: Аргументы и факты

Россияне не пострадали в результате столкновения локомотива с пассажирским поездом в провинции Канчанабури на западе Таиланда, где травмы получили 18 туристов, сообщили в туристической полиции страны.

«Помимо граждан Таиланда, пострадали трое граждан Великобритании. Британское посольство уведомлено о случившемся», — отметил представитель ведомства.

Как указала газета Khaosod, инцидент произошел 6 декабря на станции Намток. Пассажирские вагоны находились на путях в ожидании плановой замены локомотива, когда подошедший тепловоз неожиданно с большой силой врезался в состав. В результате несколько человек получили травмы, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным сотрудников станции, авария могла произойти из-за неисправности маневрового локомотива. Во время движения задним ходом к стоявшим вагонам у него, предположительно, отказали тормоза, что привело к столкновению.

Ранее в Хабаровске поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП травмы получили 4 человека.