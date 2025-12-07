При столкновении поездов в Таиланде российские туристы не пострадали

Россияне не пострадали в результате столкновения локомотива с пассажирским поездом в провинции Канчанабури на западе Таиланда, где травмы получили 18 туристов, сообщили в туристической полиции страны.
«Помимо граждан Таиланда, пострадали трое граждан Великобритании. Британское посольство уведомлено о случившемся», — отметил представитель ведомства.
Как указала газета Khaosod, инцидент произошел 6 декабря на станции Намток. Пассажирские вагоны находились на путях в ожидании плановой замены локомотива, когда подошедший тепловоз неожиданно с большой силой врезался в состав. В результате несколько человек получили травмы, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По данным сотрудников станции, авария могла произойти из-за неисправности маневрового локомотива. Во время движения задним ходом к стоявшим вагонам у него, предположительно, отказали тормоза, что привело к столкновению.
Ранее в Хабаровске поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП травмы получили 4 человека.