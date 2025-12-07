При столкновении поездов в Таиланде российские туристы не пострадали

Как указала газета Khaosod, инцидент произошел 6 декабря на станции Намток. Пассажирские вагоны находились на путях в ожидании плановой замены локомотива, когда подошедший тепловоз неожиданно с большой силой врезался в состав. В результате несколько человек получили травмы, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.