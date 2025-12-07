Появилось видео наезда мусоровоза на женщину в Бурятии 7 декабря

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу 7 декабря 2025 года. На записи с камер видеонаблюдения видно, как в этот момент для водителей также горел разрешающий зеленый сигнал светофора. Подъезжающий к перекрестку мусоровоз, заметив пешехода, резко попытался уйти вправо и совершил наезд на ограждение. Однако маневр не спас ситуацию — задней частью кузова автомобиль задел женщину.