Появилось видео наезда мусоровоза на женщину в Бурятии 7 декабря

В Улан-Удэ республики Бурятия на перекрестке улиц Ключевской и Дарханской произошло серьезное ДТП с наездом на пешехода. В результате аварии правая полоса в направлении остановки «Лебедева» занята, движение затруднено. Об этом сообщили в комитете транспорта города.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу 7 декабря 2025 года. На записи с камер видеонаблюдения видно, как в этот момент для водителей также горел разрешающий зеленый сигнал светофора. Подъезжающий к перекрестку мусоровоз, заметив пешехода, резко попытался уйти вправо и совершил наезд на ограждение. Однако маневр не спас ситуацию — задней частью кузова автомобиль задел женщину.
На месте происшествия работают экипажи скорой медицинской помощи и Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются. О состоянии сибирячки подробности не сообщаются.