В Новосибирской области два человека погибли в лобовом ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП с выездом на встречную полосу, в результате которого погибли два человека и четверо получили травмы, сообщает ГУМВД региона.
По предварительным данным, 6 декабря в 22:20 по местному времени на 966 километре трассы Р-254 в Татарском районе столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли, а четверо получили травмы.
Как сообщает полиция, водитель автомобиля Tank 500, мужчина 1978 года рождения, двигался из Новосибирска в Омск. Во время снегопада, при попытке обгона, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus.
В результате лобового столкновения водитель и пассажир Lada Largus, мужчина 1957 года рождения и женщина 1953 года рождения, погибли на месте. Водитель Tank 500 и трое его пассажиров были доставлены в больницу с травмами.
