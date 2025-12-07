В Гонконге сообщили об отсутствии признаков насильственной смерти россиянки

Генеральное консульство России в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) поддерживает контакт с полицией мегаполиса по вопросу смерти гражданки РФ, сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.
В генконсульстве указали, что дипломаты связались с правоохранительными органами и получили официальный ответ, в котором говорится о начале расследования. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено, причины гибели устанавливаются.
Также уточняется, что российские дипломаты устанавливают связь с родственниками погибшей.
35-летней гражданке России стало плохо в пятницу, 5 декабря, в гостинице, расположенной в районе Ванчай. Персонал отеля обратился в полицию, после чего прибывшие экстренные службы констатировали смерть женщины. Позднее полицейский участок района Ванчай уведомил консульство о гибели гражданки России.
В ноябре также сообщалось, что российская туристка была найдена мертвой в отеле на курорте Аланья.