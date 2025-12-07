Ричмонд
В Гонконге сообщили об отсутствии признаков насильственной смерти россиянки

Диппредставительство России в Гонконге сообщило о расследовании смерти гражданки РФ. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Источник: Аргументы и факты

Генеральное консульство России в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) поддерживает контакт с полицией мегаполиса по вопросу смерти гражданки РФ, сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.

В генконсульстве указали, что дипломаты связались с правоохранительными органами и получили официальный ответ, в котором говорится о начале расследования. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено, причины гибели устанавливаются.

Также уточняется, что российские дипломаты устанавливают связь с родственниками погибшей.

35-летней гражданке России стало плохо в пятницу, 5 декабря, в гостинице, расположенной в районе Ванчай. Персонал отеля обратился в полицию, после чего прибывшие экстренные службы констатировали смерть женщины. Позднее полицейский участок района Ванчай уведомил консульство о гибели гражданки России.

В ноябре также сообщалось, что российская туристка была найдена мертвой в отеле на курорте Аланья.