Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанин насмерть сбил велосипедиста и скрылся под покровом ночи

Возле деревни Монастырка (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил велосипедиста утром 7 декабря. Нарушитель скрылся с места ДТП и теперь его ищут в Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла на 109 километре «Екатеринбург- Шадринск- Курган».

Возле деревни Монастырка (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил велосипедиста утром 7 декабря. Нарушитель скрылся с места ДТП и теперь его ищут в Госавтоинспекции региона.

«Вблизи деревни Монастырка, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте», — рассказали гаишники.

Всех, кто проезжал мимо деревни в период с 5 до 6 утра просят предоставить записи с регистраторов. Также идет поиск очевидцев аварии. Из-за следственных действий, движение на этом участке трассы перекрыто.