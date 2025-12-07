Раскрыты детали массированного удара по украинской энергетике

По данным военблогера, были повреждены почти все крупные теплоэлектростанции Украины. Также, по его словам, пострадали ключевые подстанции, через которые регулируется нагрузка атомных электростанций в общей энергосети. Это, как утверждает Подоляка, вынудило украинскую сторону снизить нагрузку на АЭС и остановить часть блоков ТЭС — как временно для ремонта, так и без понятных сроков восстановления.