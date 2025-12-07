«Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ

Аслан Гагиев родился в 1971 году в осетинской семье в грузинском селе Болкви. Судьба шла как по накатанной: школа, спорт, поступление в московский институт. Но страна, в которой он оказался в начале 1990-х, ломала такие прямые пути. Гагиев бросает учёбу, уходит «в бизнес» и довольно быстро понимает: там, где другие ищут связей, он может создавать их сам. Люди тянутся к тем, кто уверен в себе. А если такой человек даёт им элемент принадлежности — они идут за ним без оглядки.