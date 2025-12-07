В Гонконге в отеле нашли тело россиянки

Отмечается, что 5 декабря в одном из номеров отеля Kew Green, расположенного в районе Ваньчай, была обнаружена 35-летняя гражданка России. Персонал отеля вызвал скорую помощь, однако по прибытии медики подтвердили, что девушка скончалась. Издание со ссылкой на органы власти сообщило, что погибшая въехала в Гонконг легально по своему паспорту.
«В настоящее время случай рассматривается как внезапная смерть, местная полиция проводит полное расследование инцидента. На данный момент не разглашается никакая дополнительная информация о личности женщины или возможных факторах, способствовавших ее смерти», — пишет газета.