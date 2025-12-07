Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гонконге в отеле нашли тело россиянки

ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. Тридцатипятилетняя гражданка России обнаружена мертвой в одном из отелей в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге, сообщает местная газета Dimsum Daily.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что 5 декабря в одном из номеров отеля Kew Green, расположенного в районе Ваньчай, была обнаружена 35-летняя гражданка России. Персонал отеля вызвал скорую помощь, однако по прибытии медики подтвердили, что девушка скончалась. Издание со ссылкой на органы власти сообщило, что погибшая въехала в Гонконг легально по своему паспорту.

«В настоящее время случай рассматривается как внезапная смерть, местная полиция проводит полное расследование инцидента. На данный момент не разглашается никакая дополнительная информация о личности женщины или возможных факторах, способствовавших ее смерти», — пишет газета.