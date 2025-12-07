В Кунгуре женщина, которую переехала легковушка, чудом осталась цела

— ДТП произошло на улице Воровского, — сообщили на своей странице в соцсетях спасатели Кунгурской городской службы спасения. — В 08.48 на телефон спасателей поступил сигнал от оперативного дежурного ЕДДС о съезде автомобиля в кювет с последующим наездом на человека.