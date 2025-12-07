Ричмонд
В Кунгуре женщина, которую переехала легковушка, чудом осталась цела

Доставать пострадавшую из-под автомобиля пришлось спасателям.

Источник: Поисково - спасательная служба КМО

6 декабря в Кунгуре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под съехавшей в кювет легковушкой оказалась женщина. Каким-то чудом, она не пострадала.

— ДТП произошло на улице Воровского, — сообщили на своей странице в соцсетях спасатели Кунгурской городской службы спасения. — В 08.48 на телефон спасателей поступил сигнал от оперативного дежурного ЕДДС о съезде автомобиля в кювет с последующим наездом на человека.

На место происшествия выехали спасатели группы оперативного реагирования и обнаружили под автомобилем 56-летнюю женщину. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели оперативно извлекли ее. Женщину осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, к счастью, она не получила серьезных травм и была отпущена домой.