Xinhua: в серии ДТП на северо-западе Китая погибли девять человек

Еще несколько человек были госпитализированы.

Источник: Аргументы и факты

В Китае в результате серии ДТП погибли девять человек, передает агентство Xinhua.

По данным издания, аварии произошли 6 декабря в 22:00 по местному времени (17:00 по мск) на разных участках скоростной автомагистрали в городском уезде Усу округа Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Жертвами ДТП стали девять человек, еще семеро пострадали. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось о столкновении локомотива с пассажирским поездом в Таиланде. В результате происшествия травмы получили 18 туристов, россиян среди них нет.

В Новосибирской области при лобовом столкновении машин погибли два человека и четверо получили травмы.