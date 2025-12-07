Xinhua: в серии ДТП на северо-западе Китая погибли девять человек

В Китае в результате серии ДТП погибли девять человек, передает агентство Xinhua.
По данным издания, аварии произошли 6 декабря в 22:00 по местному времени (17:00 по мск) на разных участках скоростной автомагистрали в городском уезде Усу округа Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Жертвами ДТП стали девять человек, еще семеро пострадали. Пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось о столкновении локомотива с пассажирским поездом в Таиланде. В результате происшествия травмы получили 18 туристов, россиян среди них нет.
В Новосибирской области при лобовом столкновении машин погибли два человека и четверо получили травмы.