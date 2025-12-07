В Каменском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

В воскресенье, 7 декабря, утром на 109 километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган около деревни Монастырка машина сбила велосипедиста. После ДТП водитель поспешил скрыться. Велосипедист скончался на месте происшествия. Теперь полиция ищет очевидцев случившегося.
— Призываем откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия, водителей. Которые проезжали указанный участок дороги примерно с 05.00 до 06.00 и могут предоставить записи с видеорегистраторов, а также людей, располагающих любой информацией о причастном автомобиле или его водителе, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.
Очевидцы могут обратиться в дежурную группу отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Каменск-Уральский» по телефонам: +7 (3439) 350−450,