Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

В Свердловской области ищут очевидцев ДТП, в котором погиб велосипедист.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В воскресенье, 7 декабря, утром на 109 километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган около деревни Монастырка машина сбила велосипедиста. После ДТП водитель поспешил скрыться. Велосипедист скончался на месте происшествия. Теперь полиция ищет очевидцев случившегося.

— Призываем откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия, водителей. Которые проезжали указанный участок дороги примерно с 05.00 до 06.00 и могут предоставить записи с видеорегистраторов, а также людей, располагающих любой информацией о причастном автомобиле или его водителе, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Очевидцы могут обратиться в дежурную группу отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Каменск-Уральский» по телефонам: +7 (3439) 350−450, +7 (999) 368−04−16 или 102 (с мобильного) Обновление: в Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что водителя нашли. Им оказался 20-летний житель Свердловской области, управлявший иномаркой Škoda Octavia. Он был сильно пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.