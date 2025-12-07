В команде Трампа сделали заявление об отправке войск на Украину

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что размещение американских военнослужащих на территории Украины исключено. Вместе с тем он не исключил, что Соединенные Штаты могли бы «предпринять определенные шаги» в сфере обеспечения воздушных гарантий безопасности для Украины.