В команде Трампа сделали заявление об отправке войск на Украину

США не намерены направлять своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Келлог заверил, что США не будет отправлять войска на Украину.

«Мы не будем направлять военнослужащих», — заявил Келлог во время прямого эфира. По его словам, уместнее оказать «экономическое давление».

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что размещение американских военнослужащих на территории Украины исключено. Вместе с тем он не исключил, что Соединенные Штаты могли бы «предпринять определенные шаги» в сфере обеспечения воздушных гарантий безопасности для Украины.

Российская сторона называет присутствие иностранных военных на украинской территории недопустимым. Положение о запрете военной активности других государств на территории Украины включено в проект меморандума по урегулированию конфликта, который Россия представила на переговорах с Киевом в Стамбуле.

