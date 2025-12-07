Что творится в небе: задержки и отмены рейсов в российских аэропортах 7 декабря 2025

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается крайне напряженной. По состоянию на утро 7 декабря 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Введение режима «Ковер» в Волгограде и временные ограничения в ряде аэропортов Северного Кавказа, Поволжья и Урала привели к массовым сбоям в расписании. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.