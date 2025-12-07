В Канске легковой автомобиль попал под железнодорожный состав

В Канске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Это произошло накануне, 6 декабря, в черте города на переезде. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что идет проверка и устанавливаются причины случившегося.
Предварительно известно, что железнодорожный переезд был регулируемым, то есть оборудован всеми необходимыми предупреждающими механизмами и сигналами. Тем не менее, водитель по какой-то причине их проигнорировал и проехал на запрещающий сигнал светофора — автомобиль попал в габарит следования подвижного состава.
— Иланской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, — прокомментировали в ведомстве.