В Канске легковой автомобиль попал под железнодорожный состав

Предварительно известно, что железнодорожный переезд был регулируемым, то есть оборудован всеми необходимыми предупреждающими механизмами и сигналами. Тем не менее, водитель по какой-то причине их проигнорировал и проехал на запрещающий сигнал светофора — автомобиль попал в габарит следования подвижного состава.