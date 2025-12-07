Ричмонд
В Сызрани задержали женщину за попытку сбыта наркотиков

Сотрудники полиции задержали женщину, которая была причастна к сбыту наркотических веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

«Поступила информация, что жительница Сызрани причастна к сбыту запрещенных веществ. При проверке поступивших сведений сотрудники полиции осуществили осмотр квартиры. В помещении оперуполномоченные обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.

Изъятое вещество было отправлено на экспертизу, после чего специалисты установили, что это наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 123 граммов, что относится к крупному размеру. Жительница Сызрани свою вину признала. Ей избрана мера пресечения в виде ареста.