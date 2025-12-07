В Сызрани задержали женщину за попытку сбыта наркотиков

Изъятое вещество было отправлено на экспертизу, после чего специалисты установили, что это наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 123 граммов, что относится к крупному размеру. Жительница Сызрани свою вину признала. Ей избрана мера пресечения в виде ареста.