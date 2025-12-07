Ричмонд
В Санкт-Петербурге легковушка вылетела в Неву

На Васильевском острове произошло смертельное ДТП.

Источник: Аргументы и факты

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге легковой автомобиль вылетел в Неву, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Происшествие случилось утром (спасателям информация поступила в 04:46 мск) на 21-й линии острова.

«Легковушка пробила ограждение и вылетела в воду. Один мужчина пострадал и один мужчина погиб. К ликвидации происшествия привлекались от МЧС: 10 человек личного состава и две единицы техники», — говорится в сообщении управления МЧС.

Ранее информировалось, что в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием восьми автомобилей, в результате чего пострадал человек.

Также сообщалось, что в деревне Яльгелево Ленинградской области 14-летний семиклассник угнал легковушку и катал четырех друзей-подростков, пока их не остановили правоохранители, устроив погоню со стрельбой.