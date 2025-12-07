В Челябинске поймали опасного наркодилера

Ранее в Челябинской области полицейские уничтожили более 10 килограммов наркотиков, изъятых в Копейске и Южноуральске по завершенным уголовным и административным делам. Тогда сотрудники МВД ликвидировали героин, марихуану и синтетические наркотики, а все фигуранты дел получили наказания.