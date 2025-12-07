Ричмонд
В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на переходе

Мусоровоз наехал на женщину на зебре.

Источник: Аргументы и факты

В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщили в комитете по транспорту города.

«На пересечении улиц Ключевская и Дарханская произошло ДТП с участием пешехода», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

На опубликованных кадрах видно, что светофор для автомобилей уже начал мигать красным сигналом. Женщина, заметив приближающийся мусоровоз, ускорила шаг и попыталась перебежать дорогу. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, изменил траекторию движения, но всё же задел пешехода.

Ранее в Красноярске водитель мусоровоза был приговорен к 3,5 годам колонии за гибель 10-летнего мальчика и его матери. В марте текущего года 34-летняя женщина и её сын переходили дорогу, когда на них наехал мусоровоз.