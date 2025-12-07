Ричмонд
В Нижнем Тагиле мужчина погиб в пожаре, начавшемся из-за сигареты

Пожарные спасли пять человек из горящей девятиэтажки в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС рассказали о пожаре, который в субботу, 6 декабря, унес жизнь человека в Нижнем Тагиле. Пламя вспыхнуло в девятиэтажном доме на Ленинградском проспекте.

— Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, — уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площадь в 25 квадратных метров в квартире на четвертом этаже. На место ЧП прибыли 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

— Звеньями газодымозащитной службы по задымленным лестничным маршам были спасены 5 человек, — добавляют в МЧС. — Возгорание ликвидировано за 22 минуты.