Отравившиеся на танкере у берегов Турции российские моряки пришли в себя

Супруга погибшего моряка рассказала о состоянии коллег мужа, пострадавших на борту танкера Swanlake в конце ноября.

Источник: Аргументы и факты

Российские моряки, пострадавшие от отравления на борту танкера Swanlake в Мраморном море в конце ноября, остаются в больнице, передает РИА Новости.

По словам супруги моряка, скончавшегося на судне, двое других пострадавших пришли в себя, сейчас они находятся в больнице в Турции. Она отметила, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, в конце ноября на танкере Swanlake, который ходит под флагом Панамы, один моряк погиб, еще двое были госпитализированы с отравлением.

После случившегося в рамках расследования был задержан старший помощник капитана. Сообщалось об обнаружении при обследовании резервуара высокого содержания аммиака, сероводорода и летучих органических соединений.