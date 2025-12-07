В Кузбассе нашли 5-летнего мальчика, ушедшего из дома с хлебом и игрушками

В Новокузнецке в Кемеровской области — Кузбассе пятилетний мальчик, поссорившись с матерью, ушел из дома, взяв с собой воду, хлеб и игрушки. О случае, который закончился возвращением ребенка домой, сообщило ГУ МВД РФ по региону.
«На ребенка без взрослых, одетого не по погоде, обратили внимание посетители одного из торговых центров. При себе у мальчика была коробка с личными вещами: хлеб, вода и игрушки. Он представился Вовкой и рассказал, что ушел из дома. Обеспокоенные жители сообщили об этом в полицию», — отметили в ведомстве.
Мальчика забрали инспекторы ДПС, назвать свой адрес он не смог. Тем временем в правоохранительные органы обратилась его мать, заявив о пропаже ребенка. Женщина рассказала, что поссорилась с сыном, а буквально через 10 минут обнаружила, что он исчез, привели подробности в управлении МВД.
«Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и неравнодушие, а маленький Вовка пообещал впредь слушаться родителей», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что полицейские дважды за неделю вернули женщине сына-подростка, который не смог смириться с переездом из Ханты-Мансийского АО — Югры в Башкирию и пытался сбежать обратно.