В Кузбассе нашли 5-летнего мальчика, ушедшего из дома с хлебом и игрушками

«На ребенка без взрослых, одетого не по погоде, обратили внимание посетители одного из торговых центров. При себе у мальчика была коробка с личными вещами: хлеб, вода и игрушки. Он представился Вовкой и рассказал, что ушел из дома. Обеспокоенные жители сообщили об этом в полицию», — отметили в ведомстве.