Пробили ограждение и ушли на дно: ночная трагедия в Петербурге

Сигнал о катастрофе поступил на пульт дежурного сегодня, 7 декабря, в 04:46. На место экстренно прибыли спасательные подразделения: 10 человек личного состава и две единицы спецтехники работали над ликвидацией последствий и спасением людей из погрузившейся в воду машины. К сожалению, для одного из мужчин помощь оказалась бессильна, второго участника аварии удалось извлечь живым, он получил травмы. Обстоятельства, приведшие к тому, что автомобиль вылетел с дороги в канал, пока не уточняются.