Пробили ограждение и ушли на дно: ночная трагедия в Петербурге

Воскресное утро в Санкт-Петербурге омрачилось смертельной аварией в Василеостровском районе. Легковой автомобиль, потеряв управление, на полной скорости протаранил ограждение набережной и рухнул в воду. Инцидент произошел на 21-й линии В. О. у дома 2−4/45, превратив ночную поездку в трагедию.
В пресс-службе МЧС Петербурга раскрыли печальный итог этого падения.
«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. В результате происшествия один мужчина пострадал и один мужчина погиб», — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Сигнал о катастрофе поступил на пульт дежурного сегодня, 7 декабря, в 04:46. На место экстренно прибыли спасательные подразделения: 10 человек личного состава и две единицы спецтехники работали над ликвидацией последствий и спасением людей из погрузившейся в воду машины. К сожалению, для одного из мужчин помощь оказалась бессильна, второго участника аварии удалось извлечь живым, он получил травмы. Обстоятельства, приведшие к тому, что автомобиль вылетел с дороги в канал, пока не уточняются.