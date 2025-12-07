Ричмонд
Полиция задержала участников поножовщины в Ялте

Трое мужчин устроили драку в районе автовокзала.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестный напал с ножом на двух мужчин в Ялте. Как сообщили в МВД по РК, инцидент произошел в субботу вечером возле местного автовокзала.

— Зачинщик находился в состоянии опьянения. Всем участникам конфликта был причинен вред здоровью, они доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, личности всех причастных к поножовщине уже установлены. Они задержаны. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято правовое решение.

Накануне в сети интернет появилось видео, которое сняли прохожие. На кадрах — ссора между тремя мужчинами, переросшая в драку.