На Украине назвали главный страх США в зоне СВО, который уже сбылся

Вторая причина, почему Вашингтон настойчиво требует у Киева заканчивать противостояние с Россией — это коррупционный скандал, потрясший Украину. «Скандал … нам тоже вспоминают. Говорят, вы просите деньги, а сами там расхищаете, у вас крадут, вы ничего не контролируете. И … во власти у вас огромная коррупция», — говорит Костенко. По его мнению, идти с этими кейсами на переговоры и о чем-то серьезно договариваться трудно.