В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Пожар произошел в квартире в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека, еще 25 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны, сообщило городское управление МЧС РФ.