В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, есть пострадавшие

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Пожар произошел в квартире в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека, еще 25 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре на улице Шахматова, 16 в Петродворцовом районе поступило в 8.30 мск.
«В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 24 квадратных метра. В 9.08 пожар ликвидирован… В результате пожара пострадали двое: мужчина и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Как уточняет главное управление МЧС, из опасной зоны были эвакуированы 25 человек.
Пожар тушили 15 специалистов и три единицы техники.