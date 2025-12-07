Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о закрытии детского сада в Бакале

Администрация ссылается на нерентабельность содержания здания.

Источник: Аргументы и факты

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о возможном нарушении прав детей в Бакале Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СКР.

Поводом стала информация о планируемом закрытии детского сада в ноябре этого года. Администрация, ссылаясь на нерентабельность содержания здания, сообщила родителям о намерении перевести более 40 детей, в том числе с особенностями развития, в другое дошкольное учреждение.

Родители выразили обеспокоенность, что смена коллектива и условий может негативно сказаться на развитии детей. В связи с этим в следственном управлении СК по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления Константину Правосудову предоставить доклад о ходе проверки. Контроль за исполнением поручения и ходом рассмотрения обращения установлен центральным аппаратом Следственного комитета.