Бастрыкин взял на контроль дело о закрытии детского сада в Бакале

Поводом стала информация о планируемом закрытии детского сада в ноябре этого года. Администрация, ссылаясь на нерентабельность содержания здания, сообщила родителям о намерении перевести более 40 детей, в том числе с особенностями развития, в другое дошкольное учреждение.