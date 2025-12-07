Ричмонд
Полиция Магнитогорска изъяла немаркированные сигареты стоимостью 4,4 млн рублей

Жителей Магнитогорска будут судить за продажу немаркированных сигарет.

Источник: Комсомольская правда

Схему незаконного оборота сигарет организовали жители Магнитогорска. Они закупали крупные партии немаркированной табачной продукции, хранили их в гараже и потихоньку продавали. Полиция вышла на преступников в мае этого года.

Следователи МВД изъяли более 30 тысяч пачек немаркированных сигарет. Их общая стоимость превышает 4,4 млн рублей.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.