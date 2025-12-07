Полиция Магнитогорска изъяла немаркированные сигареты стоимостью 4,4 млн рублей

Схему незаконного оборота сигарет организовали жители Магнитогорска. Они закупали крупные партии немаркированной табачной продукции, хранили их в гараже и потихоньку продавали. Полиция вышла на преступников в мае этого года.
Следователи МВД изъяли более 30 тысяч пачек немаркированных сигарет. Их общая стоимость превышает 4,4 млн рублей.
— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.