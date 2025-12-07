За футболку с героями мультфильма с пермячки взыскали 30 тысяч рублей

На процессе выяснилось, что футболка была приобретена на ярмарке в торговом центре у женщины-продавца. К делу была приложена видеозапись, на которой видно, что продавец обращается к индивидуальному предпринимателю с просьбой провести оплату через его терминал, так как не могла осуществить безналичный расчет. Продавец также предоставила покупателю визитную карточку с указанием своих данных и номера телефона.