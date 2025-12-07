Ричмонд
За футболку с героями мультфильма с пермячки взыскали 30 тысяч рублей

Студия «Мельница» выиграла дело о защите авторских прав.

Источник: Комсомольская правда

Студия анимационного кино «Мельница» обратилась в суд и выиграла иск к индивидуальному предпринимателю из Перми о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Причина обращения — продажа футболок с изображением героев популярного мультфильма «Барбоскины», которые реализовывались по 1000 рублей.

— В обоснование своих требований студия указала, что в ходе закупки покупателю продали футболку без разрешения на использование изображений персонажей «Дружок», «Малыш», «Гена», «Лиза» и «Роза», — сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. — И что индивидуальный предприниматель, продававший эту одежду, не получал разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности и, следовательно, нарушил исключительные права студии.

На процессе выяснилось, что футболка была приобретена на ярмарке в торговом центре у женщины-продавца. К делу была приложена видеозапись, на которой видно, что продавец обращается к индивидуальному предпринимателю с просьбой провести оплату через его терминал, так как не могла осуществить безналичный расчет. Продавец также предоставила покупателю визитную карточку с указанием своих данных и номера телефона.

Таким образом, суд установил, что нарушение авторских прав произошло не со стороны индивидуального предпринимателя, предоставившего свой терминал для оплаты, а со стороны женщины-продавца, торговавшей на ярмарке.

Суд удовлетворил исковые требования студии «Мельница» и взыскал с ответчика 25 000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарные знаки. 1 000 рублей — судебные расходы на приобретение товара и 4 000 рублей — государственная пошлина.