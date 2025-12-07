Пенсионерка сгорела вместе с домом под Хабаровском

Возгорание произошло в селе Бычиха 6 декабря около полтретьего ночи в одноэтажном кирпичном доме. К моменту прибытия пожарных строение уже было полностью охвачено огнём. Сотрудники краевой пожарной охраны локализовали пламя примерно через час и успели вынести из дома один газовый баллон. Тушение удалось завершить полностью лишь к полудню.