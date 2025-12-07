Ричмонд
Пенсионерка сгорела вместе с домом под Хабаровском

В Хабаровском районе ночью при пожаре погибла 83-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Источник: МЧС РФ

Возгорание произошло в селе Бычиха 6 декабря около полтретьего ночи в одноэтажном кирпичном доме. К моменту прибытия пожарных строение уже было полностью охвачено огнём. Сотрудники краевой пожарной охраны локализовали пламя примерно через час и успели вынести из дома один газовый баллон. Тушение удалось завершить полностью лишь к полудню.

Дом площадью около 100 квадратных метров сгорел полностью. Тело хозяйки без признаков жизни нашли рядом с дровяной печью. По данным спасателей, в доме не было автономного пожарного извещателя, из-за чего пожар был обнаружен значительно позднее.

Дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории осмотрели место происшествия и собрали материалы. Среди рассматриваемых версий о причинах возгорания — нарушение правил эксплуатации печного отопления и неисправность электроприборами.