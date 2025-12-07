Ричмонд
Полицейские выясняют причины драки в центре южной столицы

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские выясняют причины драки в центре южной столицы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция Ростовской области оперативно отреагировала на сообщение о драке, произошедшей в центре Ростова-на-Дону.

После получения сигнала о конфликте, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Предварительные данные указывают на то, что причиной инцидента стала бытовая ссора между представителями цыганской национальности. Все участники потасовки были задержаны и доставлены в отделение полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и принятия дальнейших мер.