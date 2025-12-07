Полицейские выясняют причины драки в центре южной столицы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Полиция Ростовской области оперативно отреагировала на сообщение о драке, произошедшей в центре Ростова-на-Дону.
После получения сигнала о конфликте, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Предварительные данные указывают на то, что причиной инцидента стала бытовая ссора между представителями цыганской национальности. Все участники потасовки были задержаны и доставлены в отделение полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и принятия дальнейших мер.