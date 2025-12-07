Полицейские выясняют причины драки в центре южной столицы

После получения сигнала о конфликте, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Предварительные данные указывают на то, что причиной инцидента стала бытовая ссора между представителями цыганской национальности. Все участники потасовки были задержаны и доставлены в отделение полиции.