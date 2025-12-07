В Свирске четверо взрослых и подросток пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

Прокуратура города Черемхово взяла под контроль ДТП в Свирске, в котором пострадали пять человек, включая подростка. Как сообщили в прокуратуре и Госавтоинспекции области, авария произошла в ночь на 7 декабря на улице Железнодорожная.
— 22-летний водитель автомобиля «Toyota Carina» совершил съезд с дороги и опрокидывание авто. В результате происшествия с различными травмами в больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе 16-летний, — поделились в ведомстве.
Кроме того, освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был пьяным. А менее месяца назад его поймали на точно таком же нарушении.