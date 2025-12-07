Мошенники под видом ФНС атакуют воронежцев в предновогодний период

Фишинговые сообщения с тревожными заголовками — «Налоговая недоимка», «Невыплаченные налоги», «Излишне уплаченный имущественный налог» — поступают на смартфоны воронежцев через SMS, популярные мессенджеры и электронную почту. В письмах содержится ссылка на сайт-подделку, который визуально практически неотличим от официального портала ФНС или «Госуслуг». Цель преступников — заставить получателя перейти по ссылке и под предлогом возврата переплаты или срочной уплаты налога со скидкой ввести конфиденциальные данные банковской карты.