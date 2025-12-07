Мошенники под видом ФНС атакуют воронежцев в предновогодний период

Воронежская налоговая служба совместно с правоохранительными органами предупреждает жителей региона о новой волне мошеннических атак. Злоумышленники, пользуясь окончанием налогового периода, массово рассылают поддельные сообщения от имени Федеральной налоговой службы.
Фишинговые сообщения с тревожными заголовками — «Налоговая недоимка», «Невыплаченные налоги», «Излишне уплаченный имущественный налог» — поступают на смартфоны воронежцев через SMS, популярные мессенджеры и электронную почту. В письмах содержится ссылка на сайт-подделку, который визуально практически неотличим от официального портала ФНС или «Госуслуг». Цель преступников — заставить получателя перейти по ссылке и под предлогом возврата переплаты или срочной уплаты налога со скидкой ввести конфиденциальные данные банковской карты.
Эксперты отмечают, что мошенники рассчитывают на предновогоднюю суету, сниженную бдительность граждан и страх перед государственными штрафами. Подобные схемы активно повторяются каждый год в конце отчетного периода.
Специалисты настоятельно рекомендуют:
— Игнорировать любые подозрительные ссылки в сообщениях,
— Самостоятельно вводить в браузере адрес официального сайта ФНС — nalog.gov.ru,
— Использовать для взаимодействия с госорганами только официальное мобильное приложение «Госуслуги».
Важно помнить, что настоящие уведомления от налоговой службы всегда приходят исключительно через личный кабинет налогоплательщика на официальных ресурсах, а не через мессенджеры или SMS с незнакомых номеров.