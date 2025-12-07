Ричмонд
Основатель омского мотоклуба попал в реанимацию в Таиланде

Мужчину госпитализировали в зарубежную клинику.

Источник: Комсомольская правда

Жизнь и здоровье основателя аккаунта «= МотО ОмсК =» во «ВКонтакте» Максима Викинга спасают врачи. 6 декабря на лечение сибиряка открыли сбор средств.

«Друзья, наш брат и отец-основатель паблика попал в больницу в Таиланде, сейчас находится в реанимации. За несколько дней пребывания там оплатили счет на 109 тысяч бат — около 260 тысяч рублей. Будем благодарны за помощь всем, за любую сумму», — говорится в сообщении.

Переводы принимают по ссылке или на карту по номеру телефона,, указанных в паблике.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в яме с кипятком погиб профессор и агроном Владимир Красницкий.