Основатель омского мотоклуба попал в реанимацию в Таиланде

«Друзья, наш брат и отец-основатель паблика попал в больницу в Таиланде, сейчас находится в реанимации. За несколько дней пребывания там оплатили счет на 109 тысяч бат — около 260 тысяч рублей. Будем благодарны за помощь всем, за любую сумму», — говорится в сообщении.