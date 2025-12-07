Два человека в Красноярском крае скончались до приезда скорой помощи

В Рыбинском районе произошло ДТП, в котором четыре человека пострадали и двое погибли. По информации краевой полиции страшная авария произошла накануне вечером 6 декабря на 1001 километре федеральной автодороги Р 255 «Сибирь».
Что известно на этот час. Автомобиль «Тойота» двигался со стороны Канска к краевому центру. 48-летний водитель устроил обгон грузовой «Ситрак» с полуприцепом под управлением 48 летнего водителя. Однако в момент маневра столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем «Субару» под управлением 48 летнего водителя.
В результате ДТП водитель и три пассажира «Субару», среди которых был 11-летний ребенок, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и 33 летний пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой медицинской помощи.