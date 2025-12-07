Ричмонд
Жителя Красноярска осудили за найденный телефон

Пожилой мужчина нашел чужой гаджет и сдал его в ломбард.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Красноярска осудили за найденный телефон. Точнее за то, что он распорядился им не по назначению, в корыстных целях. Произошло это в апреле нынешнего года в микрорайоне Пашенном. Женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением, что потеряла свой гаджет. Была в магазине, на обратном пути домой пользовалась телефоном, а в квартире спохватилась — нет его в кармане.

Личность подозреваемого установили быстро, гражданин 65 лет пояснил, что просто увидел и подобрал телефон. Решил сначала оставить его себе, но потом вытащил сим-карты и сдал в ломбард всего за две тысячи рублей. А ведь хозяйка оценила его в 15 тысяч рублей.

В качестве наказания суд назначил пенсионеру полтора года условного лишения свободы.