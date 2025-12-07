Жителя Красноярска осудили за найденный телефон. Точнее за то, что он распорядился им не по назначению, в корыстных целях. Произошло это в апреле нынешнего года в микрорайоне Пашенном. Женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением, что потеряла свой гаджет. Была в магазине, на обратном пути домой пользовалась телефоном, а в квартире спохватилась — нет его в кармане.