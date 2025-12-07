Труп хозяйки, мумия на балконе и истощенные коты: воронежские волонтеры попали в жуткую квартиру

Спасенных животных назвали Ной и Моисей. Каждый из них весит всего около двух килограммов, что свидетельствует о длительном голодании. Волонтеры полагают, что несладкая жизнь у хвостатых была и при жизни пенсионерки. У кошек также обнаружены блохи и клещи. Кстати, мумию еще одного кота обнаружили на балконе квартиры. Сейчас спасенные питомцы наконец получили доступ к полноценному питанию, но им предстоит длительный период восстановления. Волонтеры отмечают, что лечение будет сложным и потребует значительных усилий.