Труп хозяйки, мумия на балконе и истощенные коты: воронежские волонтеры попали в жуткую квартиру

По словам активистов, помещение в многоквартирном доме было сильно захламлено. Пенсионерка, предположительно, могла страдать психическим расстройством. Известно, что она не общалась с родственниками и никого не допускала в свое жилье, а еще тащила к себе всякий хлам. Его тут были в прямом смысле горы. О смерти горожанки узнали не сразу. Неладное заподозрили после того, как соседи стали жаловаться на запах в подъезде. Правоохранители внутрь заходили в противогазах.
Спасенных животных назвали Ной и Моисей. Каждый из них весит всего около двух килограммов, что свидетельствует о длительном голодании. Волонтеры полагают, что несладкая жизнь у хвостатых была и при жизни пенсионерки. У кошек также обнаружены блохи и клещи. Кстати, мумию еще одного кота обнаружили на балконе квартиры. Сейчас спасенные питомцы наконец получили доступ к полноценному питанию, но им предстоит длительный период восстановления. Волонтеры отмечают, что лечение будет сложным и потребует значительных усилий.