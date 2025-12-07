Жителю Воронежа грозит суд за фиктивный налоговый вычет на лечение

По данным следствия, воронежец указал в декларации медицинскую организацию, в которой якобы платно лечился, и подал документы на возврат налога. Однако проверка установила, что никаких договоров на оказание услуг он не заключал, а помощь была сфальсифицирована. На основании этих фиктивных справок ему был незаконно зачислен вычет на сумму более 92 тысяч рублей.