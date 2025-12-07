Жителю Воронежа грозит суд за фиктивный налоговый вычет на лечение

Житель Воронежа предстанет перед судом за попытку незаконно обогатиться за счет государственной казны. Как сообщает пресс-служба Левобережного районного суда, мужчина предоставил в Федеральную налоговую службу поддельные документы для получения социального налогового вычета на лечение, которое он не проходил.
По данным следствия, воронежец указал в декларации медицинскую организацию, в которой якобы платно лечился, и подал документы на возврат налога. Однако проверка установила, что никаких договоров на оказание услуг он не заключал, а помощь была сфальсифицирована. На основании этих фиктивных справок ему был незаконно зачислен вычет на сумму более 92 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении мужчины подан иск о взыскании всей суммы незаконного обогащения. Суд уже вынес постановление о взыскании этих средств, а также обязал фигуранта оплатить государственную пошлину в размере 4 000 рублей.