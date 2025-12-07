Пенсионерка из Ялты повторно попалась на уловки мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
В полицию обратилась 77-летняя жительница Ялты, рассказавшая, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 145 тысяч рублей.
Ей позвонил «врач из поликлиники» обсудить оформление предварительной записи на ЭКГ. Женщине требовалось продиктовать код из СМС, что она и сделала.
Преступники получили доступ к ее данным.
Спустя время через мессенджер «сотрудник ФСБ» убедил потерпевшую, что с ее счета пытаются сделать перевод недружественному государству и необходимо перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина снова выполнила, что от нее требовали.
При этом ранее она уже становилась жертвой мошенников.
В УМВД России по Ялте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители устанавливают причастных к этому преступлению.