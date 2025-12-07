Ричмонд
«Украл со склада две тонны сала». В Могилевской области следователи возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере

Под Могилевом уволенный друг бизнесмена украл у него две тонны сала.

Источник: Комсомольская правда

25-летний предприниматель из Могилевского района обратился с заявлением в милицию о крупной краже товара, со склада пропали две тонны сала. Как выяснили следователи, подозреваемый в краже друг бизнесмена и его бывший сотрудник, сообщает МВД Беларуси.

Сыщики установили похитителя, это 22-летний приятель потерпевшего, который у него работал, но на днях был уволен. В отместку, под предлогом забрать личные вещи, фигурант проник на территорию и вывез брикеты с салом к себе на дачу, намереваясь потом их продать.

Сало вернулась к хозяину, а в отношении похитителя возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.

