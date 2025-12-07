«Украл со склада две тонны сала». В Могилевской области следователи возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере

Сыщики установили похитителя, это 22-летний приятель потерпевшего, который у него работал, но на днях был уволен. В отместку, под предлогом забрать личные вещи, фигурант проник на территорию и вывез брикеты с салом к себе на дачу, намереваясь потом их продать.