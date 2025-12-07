Ричмонд
В Челябинске маршрутка врезалась в столб, четверо пострадали

Инцидент случился на Копейском шоссе.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинске утром 7 декабря маршрутный автобус «ПАЗ» врезался в электроопору на Копейском шоссе. По предварительным данным, 29-летний водитель не справился с управлением, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла у дома № 27А около 9 часов утра. Маршрутное такси ехало по маршруту № 129. В результате аварии пострадали сам водитель и трое пассажиров: женщины 62 и 72 лет, а также мужчина 56 лет.

На место происшествия выезжал начальник отдела ГИБДД Челябинска Евгений Резаев. Прокуратура города уже организовала проверку для установления причин и условий произошедшего.