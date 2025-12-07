В Воронеже возбудили уголовное дело после массовых жалоб школьников на учителя физкультуры

Правозащитница и основательница движения «Сдай педофила» Анна Левченко в своим социальных сетях написала, что по ее информации речь идет о статьях 134 и 135 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» и «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» соответственно.
О ситуации в школе № 104 стало известно в конце этой рабочей недели. После того, как скандал с развращением 15-летней девочки стал набирать обороты, к правозащитнице массово стали обращаться другие дети, также пострадавшие от рук физрука или знавшие о происходящем.
Ученики сообщают, что преподаватель якобы совершал непристойные действия (в том числе в помещении школы), трогал учащихся и тайно снимал их на мобильный телефон.