В Воронеже возбудили уголовное дело после массовых жалоб школьников на учителя физкультуры

Уголовное дело возбудили в отношении учителя физкультуры школы № 104 после массовых жалоб со стороны учащихся. В пресс-службе регионального СУ СК журналисту 36ON в воскресенье, 7 декабря, заявили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Конкретная статья обвинения пока не разглашается.

Правозащитница и основательница движения «Сдай педофила» Анна Левченко в своим социальных сетях написала, что по ее информации речь идет о статьях 134 и 135 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» и «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» соответственно.

О ситуации в школе № 104 стало известно в конце этой рабочей недели. После того, как скандал с развращением 15-летней девочки стал набирать обороты, к правозащитнице массово стали обращаться другие дети, также пострадавшие от рук физрука или знавшие о происходящем.

Ученики сообщают, что преподаватель якобы совершал непристойные действия (в том числе в помещении школы), трогал учащихся и тайно снимал их на мобильный телефон.