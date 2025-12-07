В Воронеже возбудили уголовное дело после массовых жалоб школьников на учителя физкультуры

О ситуации в школе № 104 стало известно в конце этой рабочей недели. После того, как скандал с развращением 15-летней девочки стал набирать обороты, к правозащитнице массово стали обращаться другие дети, также пострадавшие от рук физрука или знавшие о происходящем.