Водитель Chevrolet погиб в ДТП на Тюменском тракте

Дорожная авария, в которой погиб пожилой водитель, случилась утром 7 декабря на 47-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Как рассказали в ГИБДД, недалеко от Заречного водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь в сторону Екатеринбурга в условиях сильного снегопада, отвлекся от управления, допустил занос и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lacetti.
В результате ДТП 71-летний водитель Chevrolet, житель Пермского края, скончался на месте происшествия до приезда медиков. В тяжелом состоянии в больницу Заречного увезли 64-летнюю пассажирку иномарки.
За рулем Kia находился 22-летний житель Екатеринбурга со стажем вождения четыре года, он не пострадал. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что молодой человек был трезв.