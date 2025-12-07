Водитель Chevrolet погиб в ДТП на Тюменском тракте

Дорожная авария, в которой погиб пожилой водитель, случилась утром 7 декабря на 47-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Как рассказали в ГИБДД, недалеко от Заречного водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь в сторону Екатеринбурга в условиях сильного снегопада, отвлекся от управления, допустил занос и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lacetti.