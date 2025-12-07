Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Chevrolet погиб в ДТП на Тюменском тракте

Смертельную аварию спровоцировал 22-летний водитель, выехавший на встречку.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Дорожная авария, в которой погиб пожилой водитель, случилась утром 7 декабря на 47-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Как рассказали в ГИБДД, недалеко от Заречного водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь в сторону Екатеринбурга в условиях сильного снегопада, отвлекся от управления, допустил занос и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП 71-летний водитель Chevrolet, житель Пермского края, скончался на месте происшествия до приезда медиков. В тяжелом состоянии в больницу Заречного увезли 64-летнюю пассажирку иномарки.

За рулем Kia находился 22-летний житель Екатеринбурга со стажем вождения четыре года, он не пострадал. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что молодой человек был трезв.