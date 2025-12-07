Молодой водитель «Лады» устроил смертельное ДТП в Челябинской области

— По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Hyundai Sonata, за рулём которого находился 33-летний мужчина, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП 46-летний пассажир ВАЗа скончался на месте.