Молодой водитель «Лады» устроил смертельное ДТП в Челябинской области

Авария произошла около 12 часов на 190-м километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск.
— По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Hyundai Sonata, за рулём которого находился 33-летний мужчина, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП 46-летний пассажир ВАЗа скончался на месте.
Два пассажира Hyundai (их личности устанавливаются) получили травмы. Бригада скорой помощи увезла пострадавших в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.