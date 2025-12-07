Ричмонд
Молодой водитель «Лады» устроил смертельное ДТП в Челябинской области

В воскресенье, 7 декабря, в Верхнеуральском районе 19-летний водитель «Лады» вылетел на встречку, где столкнулся с Hyundai Sonata. ДТП унесло жизнь пассажира отечественной машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: ГАИ Челябинской области

Авария произошла около 12 часов на 190-м километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск.

— По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Hyundai Sonata, за рулём которого находился 33-летний мужчина, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП 46-летний пассажир ВАЗа скончался на месте.

Два пассажира Hyundai (их личности устанавливаются) получили травмы. Бригада скорой помощи увезла пострадавших в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.