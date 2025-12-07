Следователь раскрыла, как вела себя внучка экс-мэра Самары после задержания

Подробности хода расследования и первые допросы Екатерины Тарховой раскрыла следователь по особо важным делам Инна Иванова в интервью «КП-Самара». По её словам, сразу после задержания внучка экс-мэра категорически отрицала свою причастность и отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Конституции. Тархова утверждала, что её бабушка и дедушка «живы и скоро вернутся», а следствию, как она говорила, ещё предстоит «извиняться» перед ней.