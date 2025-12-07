Ричмонд
Следователь раскрыла, как вела себя внучка экс-мэра Самары после задержания

Сразу после задержания внучка экс-мэра категорически отрицала свою причастность и отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Конституции. Тархова утверждала, что её бабушка и дедушка «живы и скоро вернутся».

Источник: АиФ Самара

Расследование убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи выходит на финальную стадию. По версии следствия, их внучка Екатерина Тархова вместе с Дмитрием Метревели отравили пенсионеров, а затем избавились от тел, выбросив фрагменты в мусорные контейнеры. Организацию действий, по данным СК, курировала тётя Дмитрия — Светлана Метревели. Сейчас Тархова находится в СИЗО, а двое её предполагаемых сообщников объявлены в розыск.

Подробности хода расследования и первые допросы Екатерины Тарховой раскрыла следователь по особо важным делам Инна Иванова в интервью «КП-Самара». По её словам, сразу после задержания внучка экс-мэра категорически отрицала свою причастность и отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Конституции. Тархова утверждала, что её бабушка и дедушка «живы и скоро вернутся», а следствию, как она говорила, ещё предстоит «извиняться» перед ней.

Такую линию поведения она сохраняла почти месяц — с момента задержания 3 февраля. Перелом наступил лишь 27 февраля, когда Тархова сама подала ходатайство о повторном допросе. На нём она впервые признала вину, подробно рассказала о своём участии в преступлении и объяснила, как именно были убиты супруги Тарховы.

При этом слова Екатерины, прозвучавшие позже в телевизионной программе, где она называла себя жертвой и утверждала, что её вынудили участвовать в преступлении, не подтверждаются материалами дела. По словам следователя, Тархова признана прямым участником и непосредственным исполнителем.

Следственный комитет завершает ключевые этапы расследования и продолжает работу по поиску остальных фигурантов дела.