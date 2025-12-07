Ричмонд
Случайный прохожий спас омскую школьницу от стаи собак

Девочку атаковали псы рядом с Ледовым дворцом.

Источник: Комсомольская правда

Паблик «Инцидент Омск» сообщил о нападении собак на ребенка. 5 декабря прохожий защитил школьницу от бродячих псов рядом с Ледовым дворцом имени Вячеслава Фетисова.

«На девочку напала стая собак, одна успела ухватить за штанину. На остановке находился мужчина и помог отогнать стаю, спасибо ему за это огромное», — поделилась мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, одну из собак стаи ранее замечали неподалеку от школы № 13. Официальные органы еще не прокомментировали происшествие.

