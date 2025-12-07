Белорус придумал, как воровать деньги с помощью пластиковых стаканчиков

Минчанин прикрыл камеры видеонаблюдения пластиковыми стаканчиками при краже денег из кассы мини-кафе, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Заявление о хищении 1700 рублей поступило в Первомайское РУВД от представителей минского общепита. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый минчан. Ночью он, в поисках денег, разбил стекла четырех торговых павильонов. Денег там не нашел и решил поискать в мини-кафе. Разбил его остекление, вскрыл кассовый аппарат, забрал из него выручку и скрылся. Все похищенное быстро потратил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
