Белорус придумал, как воровать деньги с помощью пластиковых стаканчиков

Заявление о хищении 1700 рублей поступило в Первомайское РУВД от представителей минского общепита. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый минчан. Ночью он, в поисках денег, разбил стекла четырех торговых павильонов. Денег там не нашел и решил поискать в мини-кафе. Разбил его остекление, вскрыл кассовый аппарат, забрал из него выручку и скрылся. Все похищенное быстро потратил.