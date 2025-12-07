Ричмонд
Белорус придумал, как воровать деньги с помощью пластиковых стаканчиков

Минчанин унес деньги из кассы мини-кафе, прикрыв видеокамеры пластиковыми стаканчиками.

Минчанин прикрыл камеры видеонаблюдения пластиковыми стаканчиками при краже денег из кассы мини-кафе, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Заявление о хищении 1700 рублей поступило в Первомайское РУВД от представителей минского общепита. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый минчан. Ночью он, в поисках денег, разбил стекла четырех торговых павильонов. Денег там не нашел и решил поискать в мини-кафе. Разбил его остекление, вскрыл кассовый аппарат, забрал из него выручку и скрылся. Все похищенное быстро потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Кстати, МВД запустили чат-бот, который работает по всей Беларуси: «Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией».

А еще адвокат и руководитель агентства недвижимости прокомментировали возможность «эффекта Долиной» в Беларуси.

Мы писали, что прокурор сказал, могут ли белорусы отменить кредитный договор, оформленный мошенниками.